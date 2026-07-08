Трамп: Удары Украины по РФ — эскалация, которая может привести к миру 1 8.07.2026, 16:47

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Американский президент прокомментировал удары Украины по РФ на встрече с Зеленским.

Украинские дальнобойные удары по территории России могут привести к завершению войны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе встречи журналист попросила Трампа прокомментировать дальнобойные удары Украины по России. В ответ американский лидер дал слово госсекретарю США Марко Рубио.

Рубио отметил, что Украина и США обсуждают украинские возможности бить вглубь России, чтобы та увидела, как сложно защищать свое воздушное пространство.

По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что такие действия откроют пространство для переговоров о завершении войны.

После этого слово взял Трамп:

- Это эскалация, но это эскалация, которая может привести к завершению (войны - ред.).

Напомним, что Зеленский и Трамп в среду, 8 июля, проводят встречу на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре. Одна из ключевых тем переговоров - усиление украинской ПВО.

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