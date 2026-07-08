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Голливудский актер Мэттью Макконахи рассказал, какой совет дал сыну на 18-летие

  • 8.07.2026, 16:21
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Голливудский актер Мэттью Макконахи рассказал, какой совет дал сыну на 18-летие
Фото: Мэттью Макконахи/Instagram

По словам актера, быть хорошим отцом — «величайшее искусство».

Голливудский актер Мэттью Макконахи трогательно поздравил своего старшего сына Леви с 18-летием, посвятив ему публикацию в социальных сетях. В честь совершеннолетия наследника звезда фильма «Далласский клуб покупателей» поделился совместной фотографией, сделанной в Остине, штат Техас, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

На снимке отец и сын позируют в похожих рубашках и показывают знаменитый жест «Hook ’em Horns», символ Техасского университета, где когда-то учился сам Макконахи.

«18. Вот это да, приятель. Наслаждайся своими новыми свободами и умей с ними справляться», — написал актер, обращаясь к сыну.

Макконахи и его супруга Камила Алвес воспитывают троих детей — 18-летнего Леви, 16-летнюю Виду и 13-летнего Ливингстона. Актер не раз говорил, что считает отцовство главным достижением в своей жизни.

По словам Макконахи, быть хорошим отцом — «величайшее искусство», а настоящая любовь к детям не всегда означает исполнять все их желания. Иногда, считает актер, самым важным проявлением заботы становится строгий, но необходимый подход к воспитанию.

Ранее Макконахи также признавался, что дети сделали его не только лучшим человеком, но и лучшим актером. Он объяснил, что, отвечая на бесконечные вопросы сына и дочерей, научился проще и интереснее рассказывать сложные истории, а этот опыт помог ему и в профессиональной карьере.

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