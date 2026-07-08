ВСУ сбили российский истребитель Су-35 2 8.07.2026, 16:01

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Эти самолеты используют для запуска управляемых авиационных бомб и ракет.

Украинские защитники сегодня, 8 июля, уничтожили российский многоцелевой истребитель 4 поколения Су-35 на восточном направлении.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Более подробных деталей пока не раскрывают.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный как глубокая модернизация семейства Су-27. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, сопровождения других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям.

Истребитель оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность.

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