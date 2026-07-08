ВСУ сбили российский истребитель Су-35

ВСУ сбили российский истребитель Су-352
- 8.07.2026, 16:01
- 2,418
Эти самолеты используют для запуска управляемых авиационных бомб и ракет.
Украинские защитники сегодня, 8 июля, уничтожили российский многоцелевой истребитель 4 поколения Су-35 на восточном направлении.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Более подробных деталей пока не раскрывают.
Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, разработанный как глубокая модернизация семейства Су-27. Самолет предназначен для завоевания превосходства в воздухе, сопровождения других самолетов, а также нанесения ударов по наземным и морским целям.
Истребитель оснащен мощными двигателями с управляемым вектором тяги, что обеспечивает высокую маневренность.