Звезда Голливуда стал ведущим на свадьбе Тейлор Свифт 1 8.07.2026, 14:55

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Адам Сэндлер

Адам Сэндлер идеально подошел для этой роли.

Адам Сэндлер стал одним из главных участников свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, проведя церемонию бракосочетания звездной пары в Нью-Йорке, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

Как сообщили источники, 59-летний актер и комик «сразу же согласился» взять на себя эту роль и был польщен возможностью стать частью такого важного события. Представитель Свифт подтвердил, что церемония объединила семьи пары и была проведена их другом Адамом Сэндлером.

По словам гостей, Сэндлер идеально подошел для этой роли благодаря своему многолетнему браку с Джеки Сэндлер. Вместо громких речей он сделал акцент на искренности и поделился личным опытом семейной жизни.

Главный тренер «Канзас-Сити Чифс» Энди Рид, присутствовавший на торжестве, рассказал, что речь актера была наполнена юмором и простыми, но мудрыми советами. Один из главных посылов Сэндлера звучал так: супругам стоит чаще проявлять любовь и не заканчивать день в конфликте.

Перед церемонией актер не стремился привлечь внимание к себе. За несколько часов до свадьбы он играл в баскетбол на нью-йоркской жаре, а затем отправился за кофе для семьи.

Отношения Сэндлера с молодоженами давно отличаются теплотой. Келси ранее называл актера невероятным человеком, а Сэндлер отмечал доброту Тейлор Свифт и ее отношение к его семье.

Свадьба в «Мэдисон-сквер-гарден» собрала звезд спорта и шоу-бизнеса, но именно Сэндлеру доверили создать атмосферу близости и настоящего семейного праздника.

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