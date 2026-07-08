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В Беларуси может появиться мороженое со вкусом пива

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  • 8.07.2026, 14:30
В Беларуси может появиться мороженое со вкусом пива

Рецепт уже разработан.

Не успели белорусы привыкнуть к мороженому в дранике и сырной новинке, как производители молочных продуктов решили удивить их очередным рецептом. На этот раз отличился бренд Feelin в социальной сети Threads.

Бренд известен белорусам благодаря выпуску мороженого с шариками и глазированных сырков. Однако, новая продукция удивит даже тех, кто равнодушен к таким сладостям: Feelin планируют выпустить мороженое со вкусом пива.

— Мороженое со вкусом пива разработано! Запускаем? — спросил бренд у пользователей Threads.

Ответы в комментариях не заставили себя долго ждать:

«Может лучше пиво со вкусом мороженого?»

«Если только в коллаборации с Лидским пивом».

«Не надо. Пиво прекрасно в одном виде — в виде жидкого холодного и в бокале».

«Лучше с коньяком».

«С драником съели, и это съедим».

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