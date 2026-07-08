В Беларуси может появиться мороженое со вкусом пива

В Беларуси может появиться мороженое со вкусом пива3
- 8.07.2026, 14:30
Рецепт уже разработан.
Не успели белорусы привыкнуть к мороженому в дранике и сырной новинке, как производители молочных продуктов решили удивить их очередным рецептом. На этот раз отличился бренд Feelin в социальной сети Threads.
Бренд известен белорусам благодаря выпуску мороженого с шариками и глазированных сырков. Однако, новая продукция удивит даже тех, кто равнодушен к таким сладостям: Feelin планируют выпустить мороженое со вкусом пива.
— Мороженое со вкусом пива разработано! Запускаем? — спросил бренд у пользователей Threads.
Ответы в комментариях не заставили себя долго ждать:
«Может лучше пиво со вкусом мороженого?»
«Если только в коллаборации с Лидским пивом».
«Не надо. Пиво прекрасно в одном виде — в виде жидкого холодного и в бокале».
«Лучше с коньяком».
«С драником съели, и это съедим».