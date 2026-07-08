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Эрдоган пообещал Киеву военную помощь

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  • 8.07.2026, 13:53
  • 2,548
Эрдоган пообещал Киеву военную помощь
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Getty Images

И хочет «поощрять Россию к миру».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает позицию президента США Дональда Трампа относительно необходимости установления мира в войне России против Украины. Как сообщает корреспондент unian.net, об этом Эрдоган сказал во время открытия заседания Североатлантического совета в рамках саммита лидеров НАТО в Анкаре.

«Когда речь идет о войне в Украине, у президента Трампа есть своё видение мира, которое я разделяю. Я считаю, что все, что нужно Украине, должно быть обеспечено из наших запасов. Мы предлагаем Украине нашу военную поддержку, и кроме того, в рамках возможностей PURL мы также будем вносить свой вклад, удовлетворяя потребности Украины», — заявил Эрдоган.

Вместе с тем, как подчеркнул турецкий лидер, продолжая поддерживать Украину, нужно также «поощрять Россию к миру».

Эрдоган заявил, что необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся каналы связи.

Эрдоган неоднократно предлагал провести прямые переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле.

В апреле 2026 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с инициатором войны, российским диктатором Владимиром Путиным при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

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