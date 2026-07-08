Будут ли отключать таймеры на светофорах в Минске? 8.07.2026, 13:57

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Ранее таймеры отключили в Могилеве.

Таймеры на минских светофорах отключать не планируется. Об этом говорится в сообщении столичной ГАИ.

Ранее стало известно, что по инициативе местной ГАИ отключили все таймеры на светофорах в Могилеве. Могилевские гаишники объяснили это тем, что таймеры мешают и пешеходам, и водителям, а также увеличивают вероятность создания аварийной ситуации.

После этого ряд интернет-ресурсов сообщил, что ГАИ решила отключить таймеры обратного отсчета на светофорах, но без географической привязки.

- Столичная Госавтоинспекция информирует: в Минске отключения светофорных таймеров обратного отсчета не планируются и реализовываться не будут, — говорится в сообщении ГАИ.

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