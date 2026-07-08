Победа Пашиняна запустила новый процесс на Южном Кавказе
- 8.07.2026, 13:15
Россия проигрывает в важном для нее регионе.
Попытки Кремля восстановить свое влияние на Южном Кавказе терпят одну неудачу за другой. На фоне сближения Армении и Азербайджана Россия стремится укрепить отношения с Баку и одновременно сохранить рычаги давления на Ереван, однако регион все активнее выстраивает собственную политическую повестку, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Одним из факторов стала победа премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении, несмотря на усилия Москвы поддержать более лояльные политические силы. После этого российское руководство усилило попытки восстановить диалог с Азербайджаном, рассчитывая вернуть себе роль одного из ключевых игроков в мирном процессе между Баку и Ереваном.
При этом отношения России и Азербайджана далеки от безоблачных. Они резко ухудшились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, когда Баку возложил ответственность на российскую сторону, потребовал официальных извинений и компенсаций. Азербайджан также обвинял Москву в атаках на свое посольство в Киеве.
Особое значение для Кремля имеют транспортные и энергетические проекты. Россия заинтересована в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг», который через Азербайджан и Иран обеспечивает выход к рынкам Персидского залива. Одновременно Москва пытается встроиться в новые региональные маршруты, которые формируются при участии Армении, Турции, Европы и США.
Однако аналитики отмечают, что Баку вряд ли пойдет на глубокое сближение с Россией. Азербайджан делает ставку на многовекторную политику, развивая партнерство с Евросоюзом, Турцией, Китаем и странами Центральной Азии. Такая стратегия позволяет стране снижать зависимость от Москвы и укреплять собственные позиции в стремительно меняющейся архитектуре безопасности и торговли на Южном Кавказе.