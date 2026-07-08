Победа Пашиняна запустила новый процесс на Южном Кавказе 8.07.2026, 13:15

Фото: Ozge Elif Kizil/Anadolu/Getty Images

Россия проигрывает в важном для нее регионе.

Попытки Кремля восстановить свое влияние на Южном Кавказе терпят одну неудачу за другой. На фоне сближения Армении и Азербайджана Россия стремится укрепить отношения с Баку и одновременно сохранить рычаги давления на Ереван, однако регион все активнее выстраивает собственную политическую повестку, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из факторов стала победа премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении, несмотря на усилия Москвы поддержать более лояльные политические силы. После этого российское руководство усилило попытки восстановить диалог с Азербайджаном, рассчитывая вернуть себе роль одного из ключевых игроков в мирном процессе между Баку и Ереваном.

При этом отношения России и Азербайджана далеки от безоблачных. Они резко ухудшились после крушения самолета AZAL в декабре 2024 года, когда Баку возложил ответственность на российскую сторону, потребовал официальных извинений и компенсаций. Азербайджан также обвинял Москву в атаках на свое посольство в Киеве.

Особое значение для Кремля имеют транспортные и энергетические проекты. Россия заинтересована в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг», который через Азербайджан и Иран обеспечивает выход к рынкам Персидского залива. Одновременно Москва пытается встроиться в новые региональные маршруты, которые формируются при участии Армении, Турции, Европы и США.

Однако аналитики отмечают, что Баку вряд ли пойдет на глубокое сближение с Россией. Азербайджан делает ставку на многовекторную политику, развивая партнерство с Евросоюзом, Турцией, Китаем и странами Центральной Азии. Такая стратегия позволяет стране снижать зависимость от Москвы и укреплять собственные позиции в стремительно меняющейся архитектуре безопасности и торговли на Южном Кавказе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com