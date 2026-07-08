Мир уничтожит Путина 3 8.07.2026, 12:48

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Фото: Getty Images

Кремль пытается скрыть собственную уязвимость.

Полномасштабная война против Украины давно вышла для Кремля за рамки внешней политики и превратилась в фундамент существования российской власти. К такому выводу приходят авторы аналитического материала CEPA, посвященного причинам, по которым Москва не демонстрирует готовности к реальному прекращению конфликта (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что большинство войн в истории начинались ради конкретных политических или территориальных целей. Однако российская кампания, несмотря на огромные потери и все менее заметный стратегический эффект, не только не сворачивается, но и сопровождается новыми волнами эскалации. По оценкам западных военных аналитиков, многие ракетные удары по украинским городам обходятся чрезвычайно дорого, но не приносят значимого военного результата.

Авторы связывают это с внутренней логикой российского режима. Опираясь на идеи философа Ханны Арендт и психолога Эриха Фромма, они утверждают, что насилие стало для Кремля способом компенсировать дефицит легитимности и скрыть собственную уязвимость. В такой системе конфликт превращается в инструмент поддержания власти, а любые признаки мира начинают восприниматься как угроза.

Особую роль играет созданная государством информационная среда. Кремль годами формировал картину мира, в которой Россия изображается жертвой внешней агрессии, а война — вынужденной самообороной. После событий в Буче российская пропаганда одновременно распространяла десятки взаимоисключающих версий произошедшего, стремясь не убедить аудиторию в одной из них, а разрушить само доверие к объективным фактам.

По мнению аналитиков, именно поэтому завершение войны представляет для российской власти серьезный риск. Мир потребовал бы отказаться от ключевых идеологических конструкций, на которых строилась легитимность режима, признать несоответствие официальной картины реальности и объяснить обществу цену многолетнего конфликта. В этих условиях, считают авторы, для Кремля опасна не столько военная неудача, сколько возвращение к действительности, которую долгие годы пытались заменить собственной версией событий.

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