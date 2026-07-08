В Польше инспекторы труда получили право менять B2B и другие контракты на трудовые договоры 8.07.2026, 13:10

Белорусам на заметку.

В Польше инспекторы труда получили право самостоятельно решать, правильно ли выбран тип договора, заключенного заказчиком с исполнителем работ, пишет Most.

Если в ходе проверки окажется, что работа по B2B-контракту или иным гражданско-правовым договорам (например, umowa zlecenie) соответствует трудовым отношениям, инспектор вынесет предписание сменить контракт на полноценный трудовой договор. Соответствующий закон вступил в силу с 8 июля 2026 года.

Многие фирмы в Польше предлагают работникам зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (JDG) либо заключить гражданско-правовые договоры на выполнение конкретного заказа (umowa zlecenie, umowa o dzieło). Такая форма отношений позволяет фирмам уменьшить расходы, однако серьезно ограничивает права и социальную защищенность сотрудников.

Чтобы ограничить злоупотребления, правительство разработало поправки в закон, а парламент его принял. Сейчас инспекторы труда получили право оценивать, не маскирует ли конкретный B2B-контракт или договор о поручении труда (umowa zlecenie) трудовые отношения.

По закону работник должен быть трудоустроен по трудовому договору, если работодатель определяет место, время и способ выполнения им обязанностей, контролирует процесс их выполнения и это носит непрерывный и постоянный характер.

В таком случае инспектор труда может предложить работодателю сменить контракт на трудовой договор. Если работодатель не согласится, то инспектор труда имеет полномочия сменить договор самостоятельно. Решение можно обжаловать у главного инспектора труда, а в случае несогласия с его решением — в суде.

При этом работодатель не может использовать принудительную смену договора для увольнения работника — за это предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 60 тыс. злотых.

Работодатели, которые в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу сменят B2B-контракт или zlecenie на трудовой договор, не будут нести наказание.

Работодатель также сможет обратиться в ведомство главного инспектора труда за интерпретацией, чтобы оценить, какая форма отношений соответствует его ситуации.

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