Туск: Директор ЦРУ рассказал, что может произойти в эти месяцы 5 11.09.2026, 1:46

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ДОНАЛЬД ТУСК

ФОТО: X.COM/PREMIERRP

Премьер Польши получил доклад американской разведки.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об информации от директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа, а также рассказал о российской угрозе для пунктов пропуска на границе с Украиной. Слова политика передает медиа RMF24.

Туск отметил, что за последние часы «получил достаточно конкретный доклад непосредственно от главы ЦРУ о возможных событиях в ближайшие месяцы».

«Как я уже говорил на эту тему и предупреждал на протяжении многих месяцев, следует ожидать различных сценариев. Польша и вся Европа должны быть готовы к различным сценариям, касающимся ситуации не только на российско-украинском фронте, но и на восточном фланге Европейского Союза», – указал премьер.

Он также рассказал, что в ночь на 10 сентября благодаря сотрудничеству польских и украинских спецслужб "удалось избежать непосредственной угрозы для одного из пограничных переходов".

За последние недели оккупанты атаковали три украинских пункта пропуска на границе с Молдовой.

Комментируя подобные провокационные атаки, Туск заявил: «Мы ожидаем подобных действий, в том числе в отношении пограничных переходов с Украиной в других странах, включая Польшу».

Он отметил, что в ночь на 10 сентября у Польши «было предупреждение об этом; все закончилось хорошо, но мы должны быть готовы к различным провокациям такого типа... а также к внутренним диверсиям».

«Дело не в том, что Польша нуждается в помощи ЕС в этом вопросе, а в том, что мы выполняем самую сложную на данный момент задачу для всей Европы – не только для себя. Простите, что скажу это не очень вежливо, – никто здесь никому не оказывает услугу, просто мы все должны совместно позаботиться об этом. Ведь это вопрос безопасности всего Союза», – добавил премьер.

Директор ЦРУ совершил необъявленный визит в Москву 25 августа. Это была первая такая поездка за пять лет, которая состоялась на фоне застоя в переговорах о прекращении войны против Украины, а также риска новой эскалации между Россией и Западом.

Ряд медиа, в частности Politico, утверждали, что Рэтклифф ездил в Москву, чтобы предостеречь Россию от нападения на страну-члена НАТО. Однако президент США Дональд Трамп опровергал такие сообщения. Также он утверждает, что такой атаки не будет.

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