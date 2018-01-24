Режим Лукашенко заблокировал в Беларуси независимый сайт Charter97.org

Режим Лукашенко заблокировал в Беларуси независимый сайт Charter97.org148
- 24.01.2018, 19:01
- 19,017
Сайт Charter97.org заблокирован в Беларуси.
Читатели сайта со всей Беларуси сообщают о невозможности открыть сайт. Блокировка происходит практически со стороны всех операторов в Беларуси. Некоторые провайдеры, в частность» «Атлант Телеком», сообщают следующее:
«Если вы видите это сообщение, значит адрес, на который вы пытались попасть, состоит в списках ограниченного доступа согласно указу Президента РБ № 60 от 1.02.2010, постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ № 4/11 от 29.06.2010, декрету Президента РБ № 6 от 28.12.2014 и постановлению Оперативно-аналитического центра при Президенте РБ и Министерства связи и информатизации № 6/8 от 19.02.2015».
Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне.
Призываем коллег-журналистов, правозащитников, наших читателей к солидарности. Просим также как можно шире распространять информацию о блокировке сайта Сharter97.org.
Приводим инструкцию, как обойти блокировку сайта Charter97.org.
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