Минюст отобрал лицензии сразу у 10 адвокатов 3 30.12.2022, 18:43

2,298

Среди них - защитники Марии Колесниковой и Сергея Тихановского.

Адвокат Марии Колесниковой и Эдуарда Бабарико Владимир Пыльченко, а также представлявший интересы Виктора Бабарико и Сергея Тихановского Виктор Мацкевич с 28 декабря лишены лицензии по решению Минюста. Сообщается, что они якобы не могут выполнять свои профессиональные обязанности из-за недостатка квалификации.

С тем же обоснованием лишили лицензий Марию Давыдчик, Сергея Космача, Галину Мамонько, Владимира Ягодинского.

Андрей Комиссаров, Андрей Неведовский, Егор Папковский потеряли лицензии в связи с исключением из коллегий адвокатов «за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката». С 11 января прекращается действие лицензии Александра Чирвы — он также якобы совершил подобный проступок.

Напомним, Владимир Пыльченко являлся адвокатом Марии Колесниковой, Эдуарда Бабарико, Ирины Славниковой, Екатерины Бахваловой, Левона Халатряна и других.

Виктор Мацкевич представлял интересы Сергея Тихановского, Игоря Олиневича, Акихиро Гаевского-Ханада, Евгения Юшкевича, Виктора Бабарико, Алеся Беляцкого.

Сначала оба не прошли аттестацию, потом их исключили из Минской городской коллегии адвокатов. После лишения лицензий они больше не могут осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе подавать жалобы на незаконные действия должностных лиц, посещать своих подзащитных, участвовать в заседаниях суда.

В течение двух лет также были лишены лицензии все адвокаты Виктора Бабарико — Александр и Евгений Пыльченко, Дмитрий Лаевский, Наталья Мацкевич, а также адвокат Марии Колесниковой — Людмила Казак.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».