Президент Литвы остановился возле магазина послушать уличного музыканта из Беларуси 6 2.09.2026, 18:43

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Момент попал на видео.

Президент Литвы Гитанас Науседа на выходе из супермаркета остановился послушать выступление уличного музыканта из Беларуси Тима Суладзе и бросил ему монету.

Видео об этом артист опубликовал у себя в Threads.

Лидер Литвы также сделал селфи с артистом.

«Я очень хочу жить в стране и быть ее гражданином — в такой стране, где президента можно встретить в магазине, где он остановится, чтобы послушать мою музыку, и согласится сделать со мной селфи. Скоро исполнится шесть лет, как я живу в Литве, и то, что я оказался здесь зимой 2021 года, стало лучшим подарком, который мне преподнесли жизнь и судьба. До этого я жил в разных странах — по сути, всю жизнь был мигрантом, — но именно в Литве мне хочется остаться и пустить корни», — подписал свое видео Тим Суладзе.

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