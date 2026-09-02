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Президент Литвы остановился возле магазина послушать уличного музыканта из Беларуси

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  • 2.09.2026, 18:43
  • 12,506
Президент Литвы остановился возле магазина послушать уличного музыканта из Беларуси

Момент попал на видео.

Президент Литвы Гитанас Науседа на выходе из супермаркета остановился послушать выступление уличного музыканта из Беларуси Тима Суладзе и бросил ему монету.

Видео об этом артист опубликовал у себя в Threads.

Лидер Литвы также сделал селфи с артистом.

«Я очень хочу жить в стране и быть ее гражданином — в такой стране, где президента можно встретить в магазине, где он остановится, чтобы послушать мою музыку, и согласится сделать со мной селфи. Скоро исполнится шесть лет, как я живу в Литве, и то, что я оказался здесь зимой 2021 года, стало лучшим подарком, который мне преподнесли жизнь и судьба. До этого я жил в разных странах — по сути, всю жизнь был мигрантом, — но именно в Литве мне хочется остаться и пустить корни», — подписал свое видео Тим Суладзе.

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