Украинские пограничники посадили дрон на российскую «Герберу» и подорвали ее

Украинские пограничники посадили дрон на российскую «Герберу» и подорвали ее4
- 2.09.2026, 20:46
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Зрелищные кадры.
Бойцы 26-го пограничного отряда во время перехвата российского дрона «Гербера» посадили свой дрон-перехватчик прямо на вражеский БПЛА.
Украинский дрон несколько секунд пролетел на российской «Гербере», после чего операторы осуществили дистанционный подрыв и уничтожили вражеский беспилотник.
«Мы на нем сидим! Сверху на «Гербере» взрываемся!» — комментировали бойцы в момент перехвата.
Зрелищные кадры работы украинских дронаров опубликовали в официальном Telegram-канале «Вернись живым».