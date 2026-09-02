закрыть
4 сентября 2026, пятница, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники посадили дрон на российскую «Герберу» и подорвали ее

4
  • 2.09.2026, 20:46
  • 10,868
Украинские пограничники посадили дрон на российскую «Герберу» и подорвали ее

Зрелищные кадры.

Бойцы 26-го пограничного отряда во время перехвата российского дрона «Гербера» посадили свой дрон-перехватчик прямо на вражеский БПЛА.

Украинский дрон несколько секунд пролетел на российской «Гербере», после чего операторы осуществили дистанционный подрыв и уничтожили вражеский беспилотник.

«Мы на нем сидим! Сверху на «Гербере» взрываемся!» — комментировали бойцы в момент перехвата.

Зрелищные кадры работы украинских дронаров опубликовали в официальном Telegram-канале «Вернись живым».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров
Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин