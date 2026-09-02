Украинские пограничники посадили дрон на российскую «Герберу» и подорвали ее 4 2.09.2026, 20:46

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Зрелищные кадры.

Бойцы 26-го пограничного отряда во время перехвата российского дрона «Гербера» посадили свой дрон-перехватчик прямо на вражеский БПЛА.

Украинский дрон несколько секунд пролетел на российской «Гербере», после чего операторы осуществили дистанционный подрыв и уничтожили вражеский беспилотник.

«Мы на нем сидим! Сверху на «Гербере» взрываемся!» — комментировали бойцы в момент перехвата.

Зрелищные кадры работы украинских дронаров опубликовали в официальном Telegram-канале «Вернись живым».

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