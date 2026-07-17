В Киеве рассказали, как Лукашенко помогает России вести войну

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Москва активно наращивает выпуск оружия, опираясь на белорусскую компонентную базу.

Беларусь продолжает активно помогать России в производстве ракет. Именно это показали исследования кассетных ракет «Искандер-М» и «Орешник», которыми Россия нанесла удар 24 мая вблизи Белой Церкви. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Представитель президента Украины заявил, что Москва активно наращивает выпуск оружия, опираясь на собственную и белорусскую компонентную базу. Так, по его словам, в исследованной украинскими специалистами ракете «Орешник» все идентифицированные детали были произведены исключительно российскими и белорусскими заводами.

— Особенно показательна роль белорусских производителей, прежде всего «Интеграла» и завода «Транзистор», продукция которых регулярно встречается в современных российских ракетах, — заявил Власюк (цитата по РБК-Украина).

По его словам, более половины деталей в «Орешнике» изготовлено в 2023—2024 годах, а некоторые компоненты датированы 2025 годом.

В кассетном «Искандере-М» также обнаружено значительное количество компонентов последних лет, в том числе белорусского производства, а также США, Тайваня, Швейцарии, Японии и Китая.

— Самый важный вывод этих исследований заключается в том, что российское ракетное производство продолжает работать. Мы видим новые компоненты, видим участие белорусских предприятий и видим, что отдельные иностранные технологии до сих пор попадают в российское оружие, — подчеркнул Власюк (цитата по «Интерфакс-Украина»).

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