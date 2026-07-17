Министр обороны Германии эмоционально попрощался с Федоровым 1 17.07.2026, 20:45

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Фото: FEDOROV / Telegram

Борис Писториус выразил «глубочайшее уважение» за все, чего тот достиг на посту министра обороны Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус обратился к бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, упомянул совместную работу, поблагодарил и выразил ему свое уважение. Заявление главы немецкого оборонного ведомства 17 июля опубликовало посольство Германии в Киеве.

«Спасибо, дорогой Михаил, за прекрасное и основанное на доверии сотрудничество в течение последних месяцев! Вместе мы продвигали стратегическое партнерство между нашими странами. Это включало как масштабную поддержку Украины со стороны Германии, так и то, что мы одновременно учились на вашем опыте, полученном на поле боя. Бесспорно одно: недавние успехи Украины в противодействии агрессивной войне России – в том числе применение подразделений беспилотников на фронте – в значительной степени являются твоей заслугой», – отметил Писториус.

Он выразил мнение, что смелость Федорова в отношении инноваций «не в последнюю очередь дала украинцам новый импульс» в войне, развязанной Россией.

Министр обороны Германии подчеркнул, что Федоров «своим неповторимым стилем» задал новые импульсы и в контактной группе по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», продемонстрировав, что Украина вполне способна отражать жестокие российские атаки, да еще и с гораздо меньшими потерями, чем те, которые несут оккупанты.

Писториус выразил «глубочайшее уважение» за все, чего Федоров достиг «под чрезвычайно высоким давлением».

«Мне очень жаль, что ты не продолжишь свою работу, и я надеюсь, что ты и впредь будешь оставаться политически активным», – резюмировал он.

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