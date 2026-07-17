Дроны ВСУ поразили четыре корабля РФ
- 17.07.2026, 20:13
Судна были поражены в акваториях Черного и Азовского морей.
Силы обороны Украины успешно поразили четыре корабля России, в том числе сторожевой борт «Светляк».
16 июля и в ночь на 17 июля Силы обороны поразили ряд военных целей РФ. Среди них сторожевой корабль «Светляк».
Детали были опубликованы в официальном Facebook-аккаунте военного ведомства.
Всего были поражены четыре российских корабля в акваториях Черного и Азовского морей: два танкера, один из которых - газовоз, буксир и сторожевой «Светляк». Последний был атакован в Керчи (оккупированный Крым).
«Корабли проекта 10410 «Светляк» предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур РФ», — рассказали в Генштабе.
Помимо этого, были поражены НПЗ «Славнефть-Янос», нефтяной терминал «ТЭС-Терминал-1» и склад в Керчи, нефтебаза «Шахтарск», железнодорожный мост через Кальмиус на Донбассе, автомобильный мост в Курской области.