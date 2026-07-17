Трехкратный обладатель Кубка Стэнли возглавил минское «Динамо» 17.07.2026, 19:56

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Соглашение с рассчитано на три сезона.

Сергей Брылин стал главным тренером минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с российским специалистом рассчитано на три сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На этом посту он сменил Дмитрия Квартальнова, руководившего командой с 2023 по 2026 год. В прошлом сезоне КХЛ «Динамо» дошло до второго раунда play-off, где проиграло казанскому «Ак Барсу» со счетом 0:4 в серии.

Сергею Брылину 52 года. Ранее россиянин работал в тренерском штабе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс», в составе которого он завоевал три Кубка Стэнли в качестве игрока (1995, 2000, 2003).

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата минское «Динамо» на своем льду примет нижегородское «Торпедо».

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