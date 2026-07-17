США назначили Сандру Аудкирк временной поверенной в делах в Украине 17.07.2026, 19:29

Сандра Аудкирк

Фото: AP

Она работает на дипломатической службе более трех десятилетий.

8 июля 2026 года Сандра Аудкирк приступила к исполнению обязанностей временного поверенного в делах посольства США в Киеве. О ее назначении сообщили в американском дипломатическом представительстве в Украине.

В посольстве отметили, что Аудкирк — карьерный дипломат и представитель высшего звена дипломатической службы США (Senior Foreign Service). Она работает на дипломатической службе более трех десятилетий, представляя интересы Соединенных Штатов в различных странах и занимая должности, предполагающие все более высокий уровень ответственности.

С 2024 года она работала в Министерстве обороны США. Сначала Аудкирк занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а впоследствии стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США.

В 2021—2024 годах дипломат возглавляла Американский институт на Тайване. До этого она работала в Вашингтоне в подразделениях Госдепартамента США, занимавшихся вопросами Восточной Азии и Тихоокеанского региона, энергетики, экономики и бизнеса.

В рамках своей деятельности Аудкирк занималась вопросами стратегического соперничества между государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз, а также применения экономических санкций. Она также занимала должность старшего дежурного офицера Оперативного центра Государственного департамента США.

Дипломатическую службу за рубежом она проходила, в частности, в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Сандра Аудкирк родом из Тампы, штат Флорида. Она окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета. Дипломат замужем за Скоттом Аудкирком, также сотрудником дипломатической службы, и у нее трое взрослых детей. Она владеет китайским (мандаринским) и турецким языками.

Предыдущая временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию 27 июня. Она исполняла обязанности главы посольства США в Киеве с мая 2025 года.

Газета Financial Times писала, что Дэвис покинула свой пост и уехала из Киева из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом.

Три собеседника FT заявили, что Дэвис «разочаровалась в своей работе» из-за разногласий с главой Белого дома по поводу поддержки Украины, которая становится все более слабой. Источники газеты также сообщили, что Дэвис хочет завершить 30-летнюю карьеру на дипломатическом поприще.

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