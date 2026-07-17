«Граница Республики Беларусь довела меня до нервного срыва» 9 17.07.2026, 19:01

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Иллюстрационное фото

Россиянка сравнила прохождение границы с восхождением на Эверест.

«Я оставалась спокойна, когда на Эвересте кислород в моей крови падал до 68%, я не плакала, когда 56 часов шла без отдыха и сна, но граница Республики Беларусь довела меня до нервного срыва», — написала российская блогер Ирина Гольдман после того, как провела ночь на польско-белорусской границе.

Своими впечатлениями от поездки из Польши в Беларусь инфлюенсерка, на которую в Instagram подписаны более 720 тысяч пользователей, поделилась 16 июля в Reels. Границу она пересекала на Porsche. Кроме нее, в салоне иномарки находился ее пес по кличке Спайс, передает «Зеркало».

Девушка рассказала, что она за два часа прошла польскую границу, но затем очередь практически перестала двигаться. На то, чтобы преодолеть около 800 метров пути до беларусского пункта пропуска, блогеру понадобилось около четырех часов.

На белорусской стороне у Ирины возникли сложности. В ролике под названием «Белорусский ад» девушка утром в слезах рассказала, что не спала уже сутки.

«Каждый раз у меня забирают документы. Отдаю документы и снова забираю. Не знаю, когда это закончится. Машину просматривали семь раз. В Беларуси у меня забрали все документы, попросили поставить машину на парковку и ждать. На мои вопросы, что происходит, никто не отвечал. Каждые десять минут я бегала как кошка и умоляла мужчин поторопиться. На улице было +30°С, и со мной ехала северная собака. Спустя час прямо на парковке три пограничника обыскали всю мою машину», — рассказала инфлюенсерка.

По словам Ирины, границу ей посоветовали пересекать по зеленому коридору. Она так и поступила. Однако, когда она подъехала к окошку, выяснилось, что это решение было неверным. Из-за того, что Ирина везла собаку, ей нужно было воспользоваться красным коридором и оформить декларацию.

«Я извинилась, просила сдать десять метров назад и заехать в нужное окно (на красный коридор. — Прим. ред.). Но мне сказали: „Уже поздно“», — посетовала инфлюенсерка.

В итоге женщину попросили заплатить за собаку 300 рублей.

«Я час стояла в очереди в отделении банка, а там моя карта не сработала, связи не было. Я не могла попросить помощи, денег. Я просто не знала, что мне делать. Мне помогли совершенно незнакомые люди и заплатили за меня», — рассказала Ирина.

В белорусском пункте пропуска блогер провела в общей сложности более восьми часов. Она призналась, что «такую изматывающую границу пересекала впервые». Эта поездка оставила у нее много вопросов:

«Почему на автогранице работает так мало пограничников? Почему у них такие низкие зарплаты и старая техника? Почему люди сутками стоят в очереди, в отличие от аэропорта? Почему пограничники сначала много раз смотрят вещи руками, потом на рентген-ленте, а потом машину — на большом рентгене? Где логика? Почему, если ты ошибся с коридором, нельзя сдать семь метров назад? Почему на границе нет Wi-Fi? Почему, если это граница Европы, не принимают еврокарты? Почему одни и те же действия повторяются бесконечное число раз? Почему нельзя заплатить штраф онлайн? Но знаете, что самое обидное? В основном тебя досматривают, чтобы ты, не дай бог, не привез лишнюю бутылку вина, пачку сигарет или телевизор», — резюмировала Ирина Гольдман.

Напомним, путешественники с домашними животными должны пересекать границу по красному коридору и заполнить декларацию в двух экземплярах, один из которых остается на таможне, а второй отдается на руки хозяину питомца, поясняли ранее в Государственном таможенном комитете.

Ввоз животных лицами, постоянно проживающими на таможенной территории Евразийского экономического союза, осуществляется с уплатой либо без уплаты таможенных пошлин, налогов в зависимости от веса и стоимости питомца.

Если при въезде в Беларусь у хозяина животного есть экземпляр пассажирской таможенной декларации, которую он заполнил на своего питомца при выезде из Беларуси, вес и стоимость животного не включается в общие нормы беспошлинного ввоза товаров.

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