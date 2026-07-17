Зеленский заслушал доклады Мадяра, Прокопенко и Оболенского после отставки Федорова 17.07.2026, 18:53

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Боевые командиры доложили о ситуации на наиболее напряженных участках фронта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в пятницу, 17 июля, заслушал важные доклады боевых командиров о ситуации на наиболее напряженных участках фронта.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Глава государства отметил, что говорил с:

командующим Силами беспилотных систем ВСУ Робертом Бровди,

командиром 1-го корпуса НГУ “Азов» Денисом Прокопенко,

командиром 2-го корпуса НГУ «Хартия» Игорем Оболенским,

заместителем командующего ДШВ ВСУ Андреем Ткачуком,

временно исполняющим обязанности командира 19-го армейского корпуса Валерием Скредом.

«Командиры доложили о ситуации на передовой, уничтожении сил оккупанта и ключевых аспектах снабжения наших подразделений. Украинская оборона остается активной, поставленные по направлениям задачи выполняются в полном объеме. Особое внимание уделили потребности в более масштабных поставках дронов, применяемых на оперативной глубине», — сказал президент Украины.

Также Зеленский обсудил с командирами вопросы производства и поставок дронов с оптоволоконным управлением. По словам главы государства, была отмечена эффективность программы справедливого распределения личного состава между боевыми бригадами.

Он говорит, что эта инициатива действует с декабря 2025 года и будет продолжаться.

Президент подчеркнул, что особый опыт Хартии в привлечении иностранных добровольцев для защиты Украины должен быть масштабирован и на другие подразделения. Зеленский и командиры обсудили, что для этого необходимо.

Глава государства поблагодарил Дениса Прокопенко за особое внимание к процессу обменов и судьбе украинских пленных. Он сообщил, что будут даны соответствующие поручения с учетом того, о чем шла речь сегодня.

Зеленский особо отметил подразделения ДШВ за эффективность в ведении активной обороны, а также поблагодарил СБС за меткость.

Президент анонсировал подготовку специального заседания Ставки с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, необходимых сейчас на фронте.

16 июля бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ Азов подполковник Богдан (Тавр) Кротевич обратился к офицерам боевых бригад с призывом быть откровенными с Зеленским во время встречи.

«Завтра у ваших командиров будет возможность сказать правду о том, что происходит в армии, или промолчать. Вы гораздо лучше меня знаете цену такого молчания и понимаете, к каким последствиям оно может привести», — подчеркнул он.

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