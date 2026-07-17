Российский рынок акций пережил самое продолжительное падение с 1997 года 3 17.07.2026, 21:48

С начала апреля обвалился почти на 30%.

Российский фондовый рынок завершил снова завершил неделю в минусе. Индекс Мосбиржи, включающий бумаги 46 крупнейших российских компаний, снизился на 8,72% и откатился к отметке 1958,4 пункта — минимальной с октября 2022 года, передает The Moscow Times.

Недельное снижение рынка стало сильнейшим с предпоследней недели сентября-2022, когда Кремль объявил «частичную мобилизацию» (тогда индекс обвалился на 14,18%). А серия падений — 18 недель подряд — оказалась продолжительной за всю историю наблюдений с 1997 года, пишут аналитики «Кит Финанс».

С начала апреля российский рынок обвалился почти на 30% и откатился в прошлое на 10 лет: на таких же уровнях — 1900-2000 пунктов по индексу Мосбиржи — он находился летом 2016 года. «Масштаб распродажи говорит уже не о локальной коррекции, а о полном пересмотре оценки российских активов», — отмечает стратег «Финама» Ярослав Кабаков.

С начала июля акции «Газпрома» рухнули на 21%, ВТБ — на 21,1%, «Сургутнефтегаза» — на 20,8%, «Магнита» — на 19,6%. Обвал в бумагах «Северстали» достиг 17%, «Норникеля» — 24%, «Аэрофлота» — 26,7%, МТС — 28%. «Полюс», крупнейший в России золотодобытчик, чуть больше чем за две недели потерял 53% стоимости. Чуть лучше выглядят Сбер и «Роснефть»: они упали на 10% с начала месяца.

Судя по косвенным признакам, на рынке присутствует скрытый навес предложения, пишет «Кит Финанс»: кто-то из крупных инвесторов системно избавляется от российских активов. По данным Bloomberg, деньги из РФ в последние месяцы активно выводят миллиардеры, в том числе близкие к Владимиру Путину. Они опасаются ухудшения ситуации в экономике, проблем в банковской системе, а также конфискации своих активов для покрытия дефицита бюджета.

У части элит в Москве растет ощущение подступающей катастрофы, пишет основатель R.Politik Татьяна Становая: ресурсы истощаются, все больше бизнесов становятся нежизнеспособными. Топливный кризис, потери на фронте и экономические сложности, вероятнее всего, толкнут Владимира Путина не к примирению, а к эскалации, считает она.

Риторика как российских, так и западных официальных лиц становится более жесткой, а обсуждение новых санкционных ограничений повышает вероятность дальнейшего ухудшения внешнего фона для российской экономики во втором полугодии, пишет «Кит Финанс». Кроме того, из-за топливного кризиса и ускорения инфляции рынок начал закладывать вероятность повышения ключевой ставки ЦБ, а это негативно отразится на стоимости российских активов.

На следующей неделе рынок продолжит снижение из-за дивидендных отсечек, а его дальнейшие движения будут зависеть от заседания ЦБ 24 июля, считает аналитик Freedom Global Владимир Чернов: если регулятор проявит жесткость, индекс Мосбиржи останется ниже 2000 пунктов.

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