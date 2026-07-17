ВСУ получили нового охотника за дронами 17.07.2026, 22:41

Иллюстрационное фото

«Циклоп» разработали на украинском предприятии.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в Вооруженных силах Украины беспилотный авиационный комплекс «Циклоп», предназначенный для поражения воздушных и наземных целей противника. Об этом проинформировала прессслужба оборонного ведомства в пятницу, 17 июля.

Комплекс разработало украинское предприятие, которое специализируется на производстве вооружения и военной техники для условий современной войны высокой интенсивности.

Различные модификации «Циклопа» работают на фронте уже несколько лет.

БпАК имеет несколько модификаций, ориентированных на выполнение различных военных задач:

одни - дешевле, конструктивно проще и легче в эксплуатации, рассчитаны на поражение наземных целей или воздушных, которые движутся медленно и на небольшой высоте;

другие - имеют значительно более высокие тактико-технические характеристики, рассчитаны на эффективное поражение скоростных «шахедов» на значительной высоте.

Циклоп имеет размах крыльев чуть более 1 м, может находиться в воздухе почти 1,5 часа. Поднимается выше, чем максимальная высота работы российских ударных или разведывательных воздушных беспилотников.

Радиуса действия достаточно для прикрытия любого областного центра Украины от беспилотных средств воздушного нападения.

Тем временем, компактные размеры и высокая скорость БпЛА существенно снижают риск поражения вражескими средствами.

По данным Минобороны, версия Циклоп V2 уже уничтожила более сотни воздушных целей. Среди них в частности российские беспилотники Гербера, Zala, Орлан, Supercam, Ланцет и Молния.

Именно «Циклоп» поразил первый российский ударный дрон типа «Шахед» над территорией Курской области РФ.

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