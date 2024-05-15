«Ник и Майк»: Цифры от спецслужб повергли Лукашенко в шок 7 15.05.2024, 16:41

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Белорусы «проголосовали ногами».

Одним из главных рисков режим Лукашенко видит депопуляцию страны.

И это неспроста, пишет Telegram-канал «Ник и Майк»:

— Лукашенко начал править страной, в которой жило 10,6 млн человек.

Ковид-диссидентство и репрессии против белорусов привели к ужасной картине. Спецслужбы положили на стол Лукашенко доклад о численности населения. И цифра его повергла в шок.

В результате деятельности хунты население Беларуси составляет уже 7,5 миллионов. И исход продолжается. Особенно шокирует то, что уезжает молодежь, остаются пенсионеры и «красаўцы» разных цветов погон, которых нужно кормить.

Правления хунты сократило население страны почти на треть. Хунта смогла повторить геноцид белорусского народа. И сделала это без войны.