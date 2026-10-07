Украинский морской дрон Sargan 3000 с турелью уничтожил российский «Шахед» 7.10.2026, 22:02

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Видео.

Украинские защитники уничтожили с помощью морского беспилотного катера с установленной турелью российский ударный дрон типа Shahed.

Видео поражения опубликовали в Военно-морских силах Украины.

Бойцы ВМС использовали дрон Sargan 3000, который оснастили турелью. На видео российский «Шахед» атакуют несколькими пулеметными очередями, после чего фиксируют, как БПЛА падает в море и взрывается.

«Шахед в сети mesh был поражен огнем из турели, установленной на борту морского беспилотного катера Sargan 3000. Военно-морские силы ВС Украины продолжают выполнять задачи по защите морского побережья и воздушного пространства Украины», — прокомментировали видео операции военные.

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