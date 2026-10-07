Протесты студентов из Франции перекинулись на Бельгию

Протесты студентов из Франции перекинулись на Бельгию1
- 7.10.2026, 22:17
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Сотни студентов вышли на улицы в Льеже.
В бельгийском Льеже сотни студентов вышли на протесты против образовательных реформ и роста стоимости обучения. В последние дни полиция задержала 107 человек. Об этом 7 октября сообщило Reuters.
Власти призвали владельцев магазинов в городе закрываться раньше из-за риска беспорядков. Официальная система правительственных предупреждений BE-Alert сообщила о «масштабных беспорядках».
Из-за демонстраций временно закрывали главный железнодорожный вокзал Льежа. Полиция также просила людей избегать центра города из-за серьезных проблем с движением. Задержания связаны, в частности, с повреждением имущества и поджогами. В соцсетях распространялись видео с разбитыми витринами, пожарами и сотнями молодых протестующих.
Студенты выступают против ситуации во франкоязычной системе образования Бельгии. Среди причин протестов они называют подорожание обучения, переполненные классы и проблемы с доступом к учебным материалам.
На плакатах участников акций были, в частности, надписи: «Это беспорядок, мы боремся за право! Не за привилегию!» и «Я выбрала образование, а не голодные игры!»
Reuters отмечает, что нынешние протесты происходят после июньских столкновений демонстрантов с полицией в Брюсселе из-за реформ в сфере образования. Они предусматривают, в частности, повышение платы за обучение для большинства студентов франкоязычного сообщества Бельгии с €835 до €1194.
Нынешняя волна протестов в Бельгии также частично происходит под влиянием студенческих протестов в соседней Франции. Некоторые бельгийские студенты рассказали Reuters, что поддерживают связь с французскими протестующими.
«Мы поддерживаем друг друга, потому что сталкиваемся практически с одинаковыми проблемами», – сказал 19-летний студент Альфред.
19-летняя Амелия Ди Сальве, которая учится на учительницу, рассказала, что студенческое движение в Бельгии возникло в начале этого года, но вновь активизировалось после демонстраций во Франции.
«Когда мы увидели, что без протестов ничего не меняется, то решили, что начнем [протестовать], Франция действительно немного повлияла на нас», – сказала она.
Мэр Льежа Вилли Демейер заявил RTBF, что надеется на восстановление спокойствия и «что удастся наладить диалог, а молодые люди смогут мирно выразить свои претензии и, если возможно, добиться того, чтобы их опасения были услышаны».