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В Польше создают медицинский ИИ, чтобы сократить очереди к врачам

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  • 7.10.2026, 21:27
В Польше создают медицинский ИИ, чтобы сократить очереди к врачам
Иллюстрационное фото

Новые инструменты должны ускорить диагностику и повысить эффективность лечения.

Вроцлавский политехнический университет и Нижнесилезский центр онкологии, пульмонологии и гематологии начинают совместную разработку польских моделей искусственного интеллекта для медицины. Инициатива предусматривает создание безопасных решений и их пилотное применение в онкологии, передает «Польское радио».

Разработчики рассчитывают, что новые инструменты помогут сократить ожидание приема, ускорить постановку диагноза и улучшить лечение. Как пояснил ректор университета, профессор Аркадиуш Вуйс, ИИ должен поддерживать врача на всех этапах оказания помощи пациенту.

«Речь идет не только о работе с языком, как в чате. Система должна также анализировать изображения, знать всё польское законодательство, понимать, например, какие лекарства доступны в Польше, какие отпускаются по рецепту, что доступно в той или иной больнице, где работают нужные специалисты, как протекают заболевания и каковы их симптомы. То есть практически всё, что врачу сейчас приходится держать в голове. Важно собрать все это воедино, обеспечить защиту и надлежащее обезличивание данных, чтобы помощь пациентам стала более эффективной», — сказал профессор Вуйс.

Первой задачей проекта станет поддержка пациентов с раком легких. Директор Нижнесилезского центра онкологии, пульмонологии и гематологии, профессор Адам Мацейчик отметил, что первые попытки применения искусственного интеллекта в работе центра уже принесли результаты.

«Нам удалось увеличить число пациентов, которые быстрее проходили этот путь и быстрее попадали к хирургу. Мы увеличили число прооперированных пациентов, а в результате повысили их выживаемость», — сообщил он.

Профессор Мацейчик подчеркнул, что участие в проекте позволяет польским врачам самим создавать новые инструменты с учётом потребностей медицинской практики, вместо того чтобы приспосабливаться к решениям внешних поставщиков.

Первые результаты проекта ожидаются в срок от нескольких месяцев до года с лишним. Общую стоимость разработки пока оценить сложно.

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