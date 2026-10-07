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Украинский нардеп Ярослав Юрчишин: В этот день хочется пожелать Путину только одного

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  • 7.10.2026, 21:14
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Украинский нардеп Ярослав Юрчишин: В этот день хочется пожелать Путину только одного
Фото: Getty Images

В аду черти уже заждались.

Владимира Путина, по приказу которого российские оккупанты убивают украинцев, в аду уже заждались черти. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин в Facebook 7 октября – в день, когда Путину исполнилось 74 года.

Юрчишин напомнил, что пока Путин празднует свой день рождения, по его приказу многие украинцы погибли молодыми, в частности – журналистка Виктория Рощина, которую замучили в российском плену, 15-летний школьник из Харькова Даниил Дидик, погибший в результате теракта во время Марша единства в 2015 году, писатель и волонтер Владимир Вакуленко, которого российские оккупанты убили в 2022 году.

«Путину 74. А Виктория Рощина не отпраздновала свои 30, потому что была убита по приказу Путина в тюрьме. Путину 74. А Даниил Дидик не отпраздновал свои 16 лет в родном Харькове, потому что Путин натравил на город российских захватчиков. Путину 74. А писатель Владимир Вакуленко был убит перед 50-летием, потому что путинские приспешники получили приказ уничтожать все украинское», – отметил нардеп.

Он добавил, что российские оккупанты в ночь на 7 октября нанесли ракетный удар по мирному городу в Черниговской области, уничтожив многоквартирный дом.

«Путину сегодня 74, и в качестве поздравлений он принимает 16 убитых украинцев в Прилуках (из них четверо детей), двое в Кременчуге и двое в Киеве. И пока это чудовище приближается к своему 75-летию, все больше и больше украинцев и наших друзей не смогут отмечать свои дни рождения, – написал он. – Поэтому в этот день хочется пожелать Путину только одного – не дожить до следующей годовщины. В аду черти уже заждались».

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