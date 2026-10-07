Newsweek подсчитал, сколько Путину осталось жить 14 7.10.2026, 20:29

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Он достиг весьма показательного возраста.

Путину 7 октября исполнилось 74 года. Для Путина это не просто день рождения, но и весьма показательная цифра. Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет около 68 лет, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Путин уже старше средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин в 82 из 85 российских регионов. На Чукотке этот показатель составляет всего 58,7 года.

Для россиян ситуация выглядит особенно мрачно на фоне войны против Украины. По оценкам Mediazona и Русской службы BBC, к настоящему времени удалось установить имена 259 тысяч погибших российских военнослужащих. Mediazona и «Медуза» оценивают число погибших мужчин в возрасте от 18 до 59 лет до конца 2025 года в 352 тысячи.

При этом демографические проблемы России начались задолго до войны. От наркотиков, ВИЧ, алкоголя и отравлений контрафактным метанолом ежегодно умирают тысячи людей. Женщины в среднем живут почти на 12 лет дольше мужчин — это один из самых высоких разрывов в мире.

Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 78 лет к 2030 году. Но этому плохо соответствует реальность войны, которая уносит жизни преимущественно молодых мужчин.

«Многие из его российских граждан были бы счастливы дожить и до 60», — пишут авторы.

Российские власти пытаются скрывать демографические проблемы. Росстат не опубликовал отдельную статистику по продолжительности жизни мужчин и женщин за 2024 год, а многие данные о смертности и населении теперь недоступны.

Сам Путин при этом рассуждает о возможности продления человеческой жизни. В разговоре с Си Цзиньпином он заявил, что благодаря развитию трансплантологии люди в будущем смогут «даже достичь бессмертия».

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