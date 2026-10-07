Залужный отреагировал на атаку РФ на Киев 2 7.10.2026, 13:57

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Валерий Залужный

Главком ВСУ заявил, что этому «нет никаких оправданий».

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отреагировал на массированную атаку РФ, в результате которой погибли по меньшей мере 19 человек, в том числе дети. Он подчеркнул, что жилые дома — это не военные объекты, а «дома обычных семей, которых открыто убивает Россия».

«Прилуки, Кременчуг, Александрия, Днепр, Киев и другие города по всей Украине… Этому нет никаких оправданий, и это уж точно не военная победа, которой могут гордиться российские офицеры», — написал Залужный 7 октября в Telegram.

Он подчеркнул, что в Война против городов — это «российский государственный терроризм, который они осуществляют, потому что могут».

«Могут производить ракеты и дроны, могут заправлять топливом свои самолеты, могут финансировать», — добавил посол.

Ночью Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением баллистики, почти 50 крылатых ракет и 130 беспилотников. ПВО уничтожила 5 баллистических и 39 крылатых ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Киеве гремели мощные взрывы. Известно о попаданиях в нескольких районах: в Дарницком погибли два человека, в Подольском — разрушено офисно-складское здание.

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