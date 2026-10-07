Минчанин о поборах в школе: 450 рублей ушло только в сентябре 12 7.10.2026, 13:09

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Вся правда о «бесплатном» образовании в Беларуси.

Читеталь Telegram-канала «Баста!» из Минска рассказал о том, сколько денег дополнительно пришлось потратить в течение первого месяца учебного года:

– Сентябрь только прошел, а семейный бюджет трещит по швам. Сын в 6 классе, Минск. Вот дополнительные расходы в сентябре: 135 рублей – питание, 150 – на родительский комитет (причем, не совсем понятно, на что, но надо, иначе другие «мамки» заклюют, а дети тех, кто побогаче, загнобят). 70 рублей – на укрепление материально-технической базы школы, больше 100 – на учебники, пособия и тетради. Всего около 450 рублей ушло только в сентябре – это без канцелярии, формы и всего прочего.

Минчанин задается вопросом: что дальше? Ведь впереди еще праздники, подарки, факультативы:

– На родительском комитете обсуждали еще что-то вроде подписки на какие-то издания, но тут уже все возмутились почти. А ведь еще хватает тех родителей, кто хочет «отметиться» перед завучам или классной и другим способом, кроме как предложить какую-нибудь идиотскую идею, вроде купить картину или сменить цвет стен в классе, не видят.

Это что, учителя так себе на премии собирают? Так может лучше по адресу обратиться, в Минобразования? Попросите надбавку и отстаньте от родителей, у которых зарплата меньше, чем у вас.

Бесплатное образование, ау, ты в какой параллельной реальности живешь?»

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