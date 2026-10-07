Забит самый быстрый гол в истории сборной Беларуси по футболу 1 7.10.2026, 12:58

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На 15-й секунде.

Нападающий сборной Беларуси Артем Шуманский высказался о своем быстром голе, который принес победу над Финляндией (1:0) в рамках Лиги наций. Как оказалось, его гол на 15 секунде стал самым быстрым в истории сборной Беларуси. До этого это в 2006 году Тимофей Калачев забил Албании на 41-й, сообщает АБФФ:

– Спасибо большое за поздравление. Героем себя не могу назвать. Героем сегодня была команда, которая билась все оставшееся время. Это было великолепно, эти эмоции непередаваемые. Всех с победой. До сих пор, если честно, хочется радоваться, потому что две победы после долгого простоя, это дорого стоит.

– Вы сознательно готовили такую быструю атаку или это получилось...

– Да, да, это была заготовка. Мы планировали начать так матч, и получилось на первой минуте. Я думаю, лучше ничего придумаешь: начинать матч с преимуществом, это самое лучшее, что можно придумать в футболе, – сказал Шуманский.

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