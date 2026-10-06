Беларусь победила Финляндию в Лиге наций 6.10.2026, 23:49

Белорусы с финнами делят вторую строчку в группе.

Футболисты сборной Белоруссии в Будапеште (Венгрия) обыграла национальную команду Финляндии (1:0).

Единственный гол был забит на 14-й секунде форвардом «Акрона» Артемом Шуманским.

На 13-й минуте Захар Волков мог удвоить преимущество белорусов, но не реализовал пенальти.

Беларусь и Финляндия набрали по 7 очков за 4 тура и делят второе место в турнирной таблице группы 1 лиги C. Таблицу возглавляют албанцы с 9 очками.

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