Беларусь победила Финляндию в Лиге наций
- 6.10.2026, 23:49
Белорусы с финнами делят вторую строчку в группе.
Футболисты сборной Белоруссии в Будапеште (Венгрия) обыграла национальную команду Финляндии (1:0).
Единственный гол был забит на 14-й секунде форвардом «Акрона» Артемом Шуманским.
На 13-й минуте Захар Волков мог удвоить преимущество белорусов, но не реализовал пенальти.
Беларусь и Финляндия набрали по 7 очков за 4 тура и делят второе место в турнирной таблице группы 1 лиги C. Таблицу возглавляют албанцы с 9 очками.