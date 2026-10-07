Кремль попал в ловушку изгоя 1 7.10.2026, 12:41

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Западу пора переходить от заявлений к действиям.

Путин все глубже загоняет Россию в положение международного изгоя, но вместо попытки изменить курс Кремль продолжает повышать ставки, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

За четыре с лишним года войны России так и не удалось сломить Украину. На этом фоне Москва усиливает удары по украинским городам и инфраструктуре. Российские ракеты и беспилотники превращают жизнь миллионов людей в постоянное ожидание новых атак. Удары по украинским портам одновременно угрожают поставкам зерна на мировой рынок.

Взбешенный тем, что не смог сломить Киев, Путин отвечает на провал все более жестокими атаками, отмечает издание. Российские ракеты и ударные дроны превращают украинские города в места бессонных ночей, а удары по портам угрожают поставкам зерна для сотен миллионов людей. Одновременно Москва расширяет диверсионную активность в Европе и все чаще использует ядерные угрозы, чтобы запугать Запад.

Европейские страны отвечают жестче. Германия обвинила Москву в почти состоявшейся атаке беспилотников на грузовой аэропорт Лейпцига. 5 октября глава немецкой внешней разведки предупредил Бундестаг о российской «теневой войне» против Запада и заявил, что предстоящей зимой удары по Украине могут стать беспрецедентно жестокими.

Главная проблема заключается не только в том, что Путин стал изгоем. Опасность в том, что международная изоляция не заставляет Кремль отступать.

«Осуждение Путина как изгоя не должно подменять практическую поддержку Киеву», — убеждены авторы.

Западу необходимо не просто осуждать действия Москвы, а продолжать помогать Украине и быть готовым к дальнейшей эскалации со стороны России.

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