Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» вышла на английском языке 7.10.2026, 13:15

Отличный способ рассказать иностранцам об истории белорусского сопротивления.

Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на английском языке в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).

Ее можно приобрести на платформах Amazon и Thalia.

Ранее «Беларусь Натальи Радиной» вышла на белорусском, русском и украинском языках.

Новая книга известного историка и публициста Юрия Фельштинского — история Беларуси, увиденная через призму жизни главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, через сопротивление журналистки, оказавшейся в эпицентре политической борьбы и отказавшейся подчиниться диктату. Это история о храбрости, принципиальности, бескомпромиссности и цене свободы. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который не перестает бороться за свободу.

На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.

«Беларусь Натальи Радиной» — отличный подарок для зарубежных коллег, журналистов, политиков и друзей, которые хотят лучше узнать историю белорусского сопротивления.

Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:

Английское издание — платформы Amazon и Thalia.

Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.

Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.

Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.

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