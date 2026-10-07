Книга Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной» вышла на английском языке
- 7.10.2026, 13:15
Отличный способ рассказать иностранцам об истории белорусского сопротивления.
Новая книга известного американского историка и публициста Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» вышла на английском языке в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).
Ее можно приобрести на платформах Amazon и Thalia.
Ранее «Беларусь Натальи Радиной» вышла на белорусском, русском и украинском языках.
Новая книга известного историка и публициста Юрия Фельштинского — история Беларуси, увиденная через призму жизни главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной, через сопротивление журналистки, оказавшейся в эпицентре политической борьбы и отказавшейся подчиниться диктату. Это история о храбрости, принципиальности, бескомпромиссности и цене свободы. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который не перестает бороться за свободу.
На страницах книги появляются и многие известные современники — Станислав Шушкевич, Даля Грибаускайте, Лех Валенса, Анджей Вайда, Борис Немцов, Леонид Невзлин, Хиллари Клинтон и другие.
«Беларусь Натальи Радиной» — отличный подарок для зарубежных коллег, журналистов, политиков и друзей, которые хотят лучше узнать историю белорусского сопротивления.
Книгу «Беларусь Натальи Радиной» можно приобрести:
Английское издание — платформы Amazon и Thalia.
Белорусское издание — платформа издательства «Янушкевич» «Кнігаўка» и в Варшаве в книжном магазине «Кнігаўка» по адресу ul. Kłopotowskiego 4, 03-717.
Русское издание — сайт издательства «ISIA Media» и Amazon.
Украинское издание — «Друкарський двір Олега Федорова» и Yakaboo.