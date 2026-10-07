Зачем Лукашенко атаковал Латвию 4 Вадим Денисенко

7.10.2026, 12:36

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Вадим Денисенко

Теперь диктатор будет ждать, какой будет внешняя реакция.

Для понимания нынешней ситуации необходимо обратить внимание на четыре момента, которые ей предшествовали:

1. Неделю назад был уволен начальник белорусского Генштаба Павел Муравейко, которого по праву считают абсолютно прокремлевским ставленником. Его заменили генералом, не имеющим российского образования (Владимир Белый), — пожалуй, первым таким за последнее десятилетие.

На фоне расширения полномочий главы белорусского Совета безопасности Вольфовича (считается верным Лукашенко) всё это складывается в своего рода систему «перетряхивания силовиков» и их замены лицами, более лояльными самому Лукашенко. А также ведет к определенному ограничению властных полномочий тех, кто одной ногой стоит в Москве, а другой — в Минске.

2. Пробная партия белорусского калия уже в пути в США, но при этом Лукашенко пару недель назад позволил себе даже поворчать на Трампа (в том смысле, что пора определяться: либо делайте предложение, либо не морочьте голову).

Конечно, это не бунт против Трампа. Но Лукашенко позволяет себе подобные заявления в тот момент, когда понимает: ему за это ничего не будет, а Трамп, судя по всему, продолжит играть с ним в обмен политзаключенными. А значит, у Лукашенко есть возможность апеллировать к США, и у США есть с ним прямой контакт.

3. Россия продолжает оказывать давление на Лукашенко, чтобы он предоставил свою территорию для сложных гибридных атак.

4. В последние полгода Лукашенко начал довольно активно заигрывать с пропатриотической частью белорусского общества и даже позволил себе несколько примирительных высказываний в адрес айтишников, бывших движущей силой революционных событий 2020 года. Это связано с критически быстрым для Лукашенко вымиранием его основного электората — избирателей, ориентированных на СССР. А это, в свою очередь, ведет к изменению общего политического ландшафта. Не в сторону Европы, но прочь от СССР и России.

Белорусская государственность становится важной ценностью для большинства белорусов, а Лукашенко — даже в глазах пробелорусских патриотов — всё чаще выглядит защитником этой самой государственности. При всей ошибочности такого подхода мы имеем именно такой политический дискурс.

Всё это в совокупности указывает на то, что нынешняя провокация на границе с Латвией — это не начало каких-то глобальных действий россиян совместно с белорусами. Пока это больше похоже на попытку Лукашенко усидеть на двух стульях: он одновременно не хочет ссориться с Москвой и делает всё, чтобы избежать более жесткого конфликта с США, ЕС и Китаем.

Ему нужно было продемонстрировать Москве определенную лояльность — и он ее продемонстрировал. В то же время никаких серьезных красных линий он не перешел. Ну а на фоне двух потопленных у берегов Болгарии кораблей — это вообще безобидная игра.

Теперь Лукашенко будет ждать, какой будет внешняя реакция. Для него идеальной была бы схема с Украиной и ретрансляторами: когда мы заявили, что уничтожим его НПЗ, а он был вынужден говорить Путину — «сорри, Вован».

Путин, безусловно, будет давить на Лукашенко, поскольку без территории Беларуси его гибридные атаки на ЕС будут значительно слабее. Однако пока складывается впечатление, что в краткосрочной перспективе Путину вряд ли удастся продавить Лукашенко.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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