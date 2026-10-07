Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
- 7.10.2026, 13:01
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Ими стали ученые из Франции и Японии.
В Стокгольме Шведская академия наук объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года. Победителями в этой номинации стали Анри Каган и Кенсо Соай «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметричном органическом синтезе». Они представляют университеты Франции и Японии.
В прошлом году премию по химии получили Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) «за разработку металлоорганических каркасных структур» (MOF – metal-organic frameworks).
В четверг, 8 октября, огласят нового лауреата Нобелевской премии по литературе.