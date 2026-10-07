Мадьяр изменил позицию Венгрии 7.10.2026, 12:51

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Будапешт дал «зеленый свет» на открытие кластеров 2 и 3 для Украины.

Венгрия согласилась на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о вступлении в ЕС и открытие кластеров 2 «Внутренний рынок» и 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рост».

Об этом «Европейской правде» сообщил источник в ЕС, знакомый с ходом переговоров.

Будапешт снял блокировку, которая до сих пор не позволяла Украине перейти к следующему этапу процедуры открытия переговорных кластеров 2 и 3.

«COELA утвердила результаты скрининга по кластерам 2 и 3 для Украины, а сразу после этого на Coreper послы государств ЕС согласовали направление писем правительствам Украины и Молдовы относительно представления переговорных позиций», — сказал собеседник «Европейской правды».

По словам источника, следующие процедурные шаги могут быть пройдены очень быстро.

Ожидается, что после того, как Верховная Рада примет законодательные изменения об образовании на языках национальных меньшинств, государства ЕС смогут согласовать переговорную позицию по открытию кластеров уже в понедельник, 12 октября.

После утверждения переговорной позиции ЕС, на следующий день, 13 октября, будет возможно провести межправительственную конференцию Украина–ЕС, на которой кластеры 2 и 3 могут быть формально открыты.

Ранее Венгрия в течение нескольких месяцев блокировала утверждение результатов скрининга для этих кластеров, из-за чего Украина не могла перейти к следующим процедурным этапам их открытия. Изменение позиции Венгрии по вопросу евроинтеграции Киева связано с приходом к власти нового премьера Петера Мадьяра.

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