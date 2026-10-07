У космонавта Новицкого и космической туристки Василевской родилась дочь

У космонавта Новицкого и космической туристки Василевской родилась дочь15
- 7.10.2026, 12:48
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Об этом сообщила российская строительная компания.
У российского космонавта, уроженца Беларуси Олега Новицкого и космической туристки Марины Василевской в июле родилась дочь. Об этом сообщила российская строительная компания «КСК», с которой пара сотрудничает.
«В семье наших друзей, космонавтов Олега Новицкого и Марины Василевской произошло чудесное событие. У супругов родилась дочка. Малышка появилась на свет 17 июля в 15.34. Вес — 3950 г. Рост — 54 см», — рассказали в «КСК».
О том, что пара поженилась, стало известно в прошлом году, когда об этом посетителям музея космонавтики в агрогородке Томашовка Брестского района рассказал экскурсовод.
Марина Василевская, которую власти называют «первой белорусской космонавткой», — космический турист.
Обычно на подготовку космонавта нужно 5-7 лет, при этом Марину Василевскую подготовили всего за 6 месяцев. Все объясняется просто: Марину готовили не как настоящую космонавтку, а как космическую туристку. На сайте «Главкосмоса» (коммерческий оператор «Роскосмоса») можно найти рекламу коммерческих полетов на МКС.