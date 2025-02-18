Для фейковой космонавтки Василевской нашли работу 6 18.02.2025, 9:21

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Марина Василевская

Она ее не афиширует.

Первый белорусский космический турист Марина Василевская, как пишет «Зеркало», трудоустроена в двух местах — общественное объединение «Белорусский фонд мира» и ООО «ЭкоПромПанель». К обеим организациям Василевская присоединилась в августе 2024 года. О деятельности в фонде мира она много рассказывает в своем Instagram, появляется на мероприятиях фонда. Как следует из описания ее профиля, она курирует проект «Школа мира», цель которого — «содействие воспитанию детей и молодежи на принципах мира, дружбы, взаимопонимания». Официально ее должность называется так: заместитель председателя правления по гуманитарному сотрудничеству и общественной деятельности Белорусского фонда мира.

А вот о работе в коммерческой организации Василевская предпочла не сообщать публично. «ЭкоПромПанель» — белорусская компания, которая занимается производством кровельных и стеновых сэндвич-панелей. Ее основные собственники — предприниматели Дмитрий Подобед и Сергей Занкевич, также связанные с компанией «Изомат-Строй».

Любопытно, что в «ЭкоПромПанели» и «Белорусском фонде мира» одинаково зовут руководителей — Максим Владимирович Мисько. При этом директор коммерческой организации не указан на сайте компании в разделе «Команда» вместе с портретами других сотрудников и руководителей. Однако его полное имя значится в разделе «Реквизиты».

На этом связи коммерческой компании и общественной организации не заканчиваются. К примеру, один из совладельцев «ЭкоПромПанели» Дмитрий Подобед присутствовал на встрече «Фонда мира» с коллективом Ошмянской центральной районной больницы в октябре 2024 года. Бизнесмена на этом мероприятии представили как «активиста» общественной организации. На эту же встречу приехала и Марина Василевская, рассказала, что «мир — это самое ценное» и как важно все сохранить и приумножить.

Отметим, Марина Василевская — вовсе не космонавтка, а самый настоящий космический турист.

Обычно на подготовку космонавта нужно 5-7 лет, при этом Марину Василевскую подготовили всего за 6 месяцев. Все объясняется просто: Марину готовили не как настоящую космонавтку, а как космическую туристку. На сайте «Главкосмоса» (коммерческий оператор «Роскосмоса») можно найти рекламу коммерческих полетов на МКС.

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