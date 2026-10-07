Аппарат NASA поделился снимком рассвета на Марсе 3 7.10.2026, 13:35

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иллюстративное фото

Панорама была снята камерой Mastcam 11 августа.

Недавно опубликованная панорама, полученная марсоходом NASA Curiosity, представляет собой самое детальное изображение далеких, выточенных ветром марсианских скал, демонстрируя особенности, которые ученые миссии давно хотели рассмотреть вблизи.

Снимок был сделан в 8:30 утра по местному марсианскому времени; на переднем плане видны впечатляющие голубые оттенки, а яркий утренний свет освещает на горизонте скальные образования, известные как ярданги, сообщает New Voice.

Захватывающие формы высеченных ветром скал, называемых ярдангами

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Панорама была снята камерой Mastcam марсохода Curiosity 11 августа — на 4982-й марсианский день (или сол) миссии — и состоит из шести отдельных изображений, объединенных после передачи на Землю. В отличие от большинства снимков, сделанных камерой Mastcam, этот кадр был обработан без коррекции баланса белого, благодаря чему сохранилось характерное для утра освещение.

Пояс ярдангов простирается примерно на 16 километров вдоль северо-западных склонов горы Шарп — пятикилометровой вершины, на которую Curiosity поднимается с 2014 года. Более того, марсоход недавно преодолел важный рубеж в своем восхождении, достигнув высоты в 1 километр — это рекордный показатель высоты, когда-либо достигнутой на Марсе. По мере приближения к ярдангам ученые миссии рассчитывают получить еще больше впечатляющих снимков и, как они надеются, найти ответы на вопрос о том, как сформировались эти скальные образования.

Гора Шарп состоит из слоев, каждый из которых отражает отдельный период истории Марса. Изучая их, ученые смогли больше узнать об озерах и ручьях, покрывавших эту часть Красной планеты миллиарды лет назад. В конечном счете вода испарилась, оставив после себя солевые минералы. После того как накопление нового материала на горе прекратилось, часть его, вероятно, была выветрена, что привело к образованию ярдангов.

«Слой ярданга выглядит неуместно. У него необычный цвет, слои наклонены под странным углом, и он кажется словно наклеенным, — сказал Эшвин Васавада, научный руководитель проекта Curiosity из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии. — Но именно это делает его доступным для исследования. Никто точно не знает, как образовался этот слой, но одна из гипотез гласит, что это может быть пепел от древних извержений вулканов».

Curiosity находится на втором году своей пятой расширенной миссии, которая началась с исследования сетчатых гребней коробчатой формы. Большую часть следующего года (или около того) марсоход проведет, преодолевая слои, обогащенные сульфатами и карбонатами — признаками древнего высыхания поверхности. Примерно в 2027 году ученые надеются достичь основания ярдангов, где Curiosity сможет использовать свой роботизированный манипулятор для сбора уникальных данных об этих загадочных образованиях.

Ранее NV Техно писал, что марсоход Perseverance исследует Красную планету уже более пяти лет, но теперь добрался до территории, которую команда миссии окрестила настоящим Диким Западом. Робот вышел далеко за пределы кратера Езеро и отправился исследовать древнее плато Лак-де-Шарм.

Этот район расположен к западу от высокого вала кратера и изобилует глубокими долинами и скалистыми гребнями. Здесь сосредоточены древнейшие магматические породы, с которыми когда-либо сталкивался марсоход за всю историю своей работы.

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