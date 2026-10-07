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В РФ начался отопительный коллапс

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  • 7.10.2026, 14:32
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В РФ начался отопительный коллапс

В ряде городов нет тепла.

Жители десятков городов России остаются без тепла в своих домах, несмотря на официальный старт отопительного сезона и заморозки по ночам. Такая ситуация наблюдается в Челябинской, Пермской, Нижегородской областях, Красноярском крае и Омске, пишут «Известия».

Так, в закрытом городе Озерск Челябинской области батареи должны были стать горячими еще 28 сентября, но тепло не дали даже в социальные учреждения из-за повреждения водопроводных труб. «У нас вообще коллапс происходит. Полгода по центральной улице канализация текла», — рассказал один из жителей города.

На отсутствие отопления жалуются и в Горнозаводске Пермского края. «По всему городу нет горячей воды и отопления. В домах плесень, невозможно холодно», — поделилась местная жительница. По ее словам, она не может отвести маленьких детей в детсад, поскольку в госучреждениях также нет отопления, и они временно не работают. Аналогичная ситуация сложилась в Нижнем Новгороде и Омске, где отопительный сезон стартовал 21 сентября, но спустя две недели жалобы на холодные батареи поступают из разных районов. В Красноярском крае провели горячие линии по вопросам отопления. За два часа на них поступило более 170 обращений.

Происходящее — это результат износа коммунальной инфраструктуры, который накапливался десятилетиями, говорит зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. «Сегодня он в среднем превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 70–80%. При этом ежегодно обновляется порядка 1% коммунальных сетей», — отметил Аксененко. Депутат добавил, что такими темпами накопленный износ быстро не ликвидировать, пишет The Moscow Times.

Слабые участки сетей вновь и вновь дают о себе знать, особенно при запуске отопительного сезона и росте нагрузки, говорит член того же комитета Госдумы Александр Якубовский. Однако, по его словам, оценку ситуации в каждом конкретном случае должны дать надзорные органы: прокуратура, Ростехнадзор и жилищный надзор.

На этом фоне правительство с 1 октября повысило тарифы ЖКУ по стране в среднем на 15%. При этом за год они вырастут примерно на 17%, что станет рекордным показателем с 2009 года. Власти объяснили столь резкое увеличение тарифов необходимостью модернизации коммунальной инфраструктуры. Однако цена на коммунальные услуги продолжит расти ускоренными темпами — на 11% в 2027 году, на 8,6% в 2028-м и на 7,6% в 2029. Накопленным итогом они увеличатся почти вдвое за четыре года — на 44,2%.

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