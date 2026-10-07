Туркменистан ввел электронную визу для белорусов 7.10.2026, 14:52

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Теперь приглашение не нужно.

Туркменистан с 1 октября ввел электронную визу (e-Visa), позволяющую иностранцам въезжать в страну, а также следовать через нее транзитом. Об этом сообщила Государственная миграционная служба Туркменистана.

В миграционной службе заявили, что новый цифровой сервис поможет иностранным гражданам экономить время: документооборот переведен в электронный формат, а все процедуры можно пройти быстро и в упрощенном порядке.

Как отмечает белорусский Республиканский союз турорганизаций, раньше иностранному туристу требовалось официальное приглашение, утвержденное миграционной службой Туркменистана. На практике это означало, что желающий посетить страну обязан был обращаться в местную лицензированную турфирму.

Теперь приглашение не нужно. Обычная виза оформляется до 7 рабочих дней, срочная выдается за 3 дня, а экспресс-виза может быть получена за 24 часа. Стоимость зависит от типа визы и сроков оформления.

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