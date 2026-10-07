закрыть
7 октября 2026, среда, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

MINI превратила Countryman во внедорожник с поднятой подвеской

2
  • 7.10.2026, 15:15
  • 1,926
MINI превратила Countryman во внедорожник с поднятой подвеской
Фото: MINI

У авто появились новые возможности на бездорожье.

MINI представила 2027 Countryman Untamed Edition — версию кроссовера с завышенной подвеской, внедорожными шинами и полным приводом. В США модель будет доступна с бензиновым и электрическим силовыми агрегатами.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый MINI Countryman Untamed Edition создан для поездок за пределами асфальтированных дорог. Автомобиль получил 15-миллиметровый лифт подвески, а новые колеса и шины увеличили дорожный просвет в целом до 19 мм в зависимости от силовой установки.

Кроссовер комплектуется 19-дюймовыми колесами и вседорожными шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Инженеры также перенастроили ABS, систему стабилизации, рулевое управление и шасси с учетом новой подвески и шин. Увеличенный клиренс улучшил углы въезда и рампы.

Фото: MINI

В комплектацию Untamed Edition также входят полный привод ALL4, фаркоп для прицепа и возможность буксировать до 1,59 тонны. Максимальная статическая нагрузка на крышу составляет около 300 кг.

Внешне автомобиль отличается новой решеткой радиатора с темной окантовкой, переработанной защитой передней и задней частей кузова и новым диффузором. На колесных арках, порогах и капоте использована матовая защитная пленка, которая должна защищать кузов от камней.

Фото: MINI

Для этой модели были подготовлены специальные цвета кузова, в частности Hideaway Grey, Nomad Blue и Frozen Nomad Blue. Последний стал первым матовым покрытием кузова, которое MINI предлагает для серийной модели.

В салоне установлены спортивные сиденья Vescin Nightshade Blue с перфорированной обивкой и вязаными элементами. Их рисунок напоминает структуру горных пород. Также использована синяя прострочка, новая отделка приборной панели и дверей, а также резиновые всепогодные коврики.

Фото: MINI

Для удобства автомобиль получил дополнительный органайзер в центральной консоли с эластичными креплениями, вдохновленными туристическим снаряжением. MINI также подготовила аксессуары для активного отдыха, в частности палатку на крыше, созданную совместно с итальянской компанией AutoHome, а также складные стулья и столы от Helinox.

В США версия Untamed Edition будет представлена в двух вариантах — бензиновый Countryman S ALL4 и электрический Countryman SE ALL4. Производство начнется в ноябре 2026 года, а первые поставки покупателям ожидаются в начале 2027 года.

Фото: MINI

Цена бензиновой версии Countryman S ALL4 Untamed Edition в США составит 45 250 долларов. Стоимость электрической версии SE ALL4 Untamed Edition MINI будет объявлена ближе к началу продаж.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук
Бойцы невидимого фронта
Бойцы невидимого фронта Ирина Халип