Украинский депутат о провокации против Латвии: Это лакмусовая бумажка

Украинский депутат о провокации против Латвии: Это лакмусовая бумажка14
- 7.10.2026, 14:14
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Гибридные атаки Лукашенко и Кремля требуют жесткого ответа.
На границе Латвии и Беларуси произошел опасный инцидент. Вооруженные люди в масках пытались вытолкнуть группу мигрантов на территорию Латвии. Затем они сами пересекли границу, угрожали латвийским военным, повредили оборудование и унесли камеры наблюдения.
Что это было и как можно расценивать этот эпизод на латвийско-белорусской границе? Такие вопросы сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде.
— Во-первых, это показывает неспособность стран Балтии защищать свои границы. Это касается не только Латвии, но и Литвы. Похожая история буквально недавно была в Литве, после чего уволили главу пограничной службы. Тогда литовские пограничники не смогли защитить границу и отступили перед группой из 20 безоружных мигрантов. Сейчас, по сути, произошло то же самое.
Если говорить о целях Беларуси и Москвы, то, с моей точки зрения, это прощупывание возможностей и реакции стран Балтии на агрессивные действия. Это лакмусовая бумажка: как они отреагируют, чтобы потом планировать дальнейшие шаги.
— Какие еще провокации могут готовить Путин и Лукашенко в ближайшее время?
— Да все что угодно. Нужно понимать, что на сегодняшний день страны Балтии — это поле битвы. Именно исходя из этого нужно прогнозировать дальнейшие события и планировать деятельность государственных органов Литвы, Латвии и Эстонии.
— Как ЕС и НАТО должны реагировать на такие гибридные атаки Кремля?
— Ответ только один. С учетом того, что Литва, Латвия и Эстония занимают весьма специфическое географическое положение и имеют ненадежную, ограниченную логистику в военное время, вариант только один. Уже сейчас в этом регионе нужно накапливать вооруженные силы. Нужно показать, что страны НАТО готовы к любой агрессии со стороны России.
Если этого не делать, а пытаться успокаивать ситуацию словами о том, что «мы не будем провоцировать», то это, по сути, поощрение агрессора. Это приглашение к новой провокации.