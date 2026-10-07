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На Комаровке началась охота на сало и мясо

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  • 7.10.2026, 16:05
  • 6,786
На Комаровке началась охота на сало и мясо

Что и сколько стоит на рынке в октябре.

Разговоры у мясных рядов постепенно меняются — покупатели все чаще спрашивают, какое сало лучше взять для засолки, какая свинина подойдет для домашних заготовок и сколько вообще будет стоить закупиться мясом на зиму.

Фото: автора

Самый очевидный вариант для зимних запасов — сало. Большие куски на рынке сейчас предлагают примерно от 20 до 30 рублей за килограмм, пишет Mlyn.by.

Цена зависит от самого куска: его толщины, мясной прослойки и других характеристик.

Для классической засолки покупатели чаще выбирают именно плотное сало, которое после приготовления хорошо держит форму.

Если хочется варианта «два в одном», есть грудинка. В ней сочетаются мясо и сало, поэтому после засолки получается более насыщенный и сытный вариант.

Грудинка для засолки — около 25 рублей за килограмм.

А что с мясом?

Шея — 25 рублей за килограмм, в ней достаточно большое количество жировых прослоек: мясо получается сочным и хорошо подходит не только для шашлыка, но и для других способов приготовления.

Рёбра — 25 рублей за килограмм.

А вот окорок стоит дороже — около 35 рублей за килограмм, более мясная часть, которую можно использовать для приготовления вяленого мяса.

Есть и самый бюджетный вариант — разруб свинины по 12 рублей за килограмм.

Для классической засолки много продуктов не требуется. Соль, специи, чеснок — и основа для домашней закуски уже есть. Домашнее сало вовсе не обязательно должно быть дорогим удовольствием. Особенно если покупать несколько килограммов сразу и выбирать куски по цене.

Советы по засолке мяса и сала

Для классического сухого способа сало натирают крупной солью, добавляют чеснок и специи, укладывают в емкость и оставляют в холодильнике на несколько дней. Периодически куски можно переворачивать, чтобы засолка проходила равномерно.

Главный совет: соли лучше не жалеть — сало впитывает ее ограниченно, поэтому пересолить его при сухом способе сложнее, чем кажется.

Для засолки мяса важно, чтобы куски были свежими и небольшого размера. Перед приготовлением мясо хорошо обсушивают, натирают смесью соли и специй и убирают в холодильник. Время зависит от размера куска и конкретного рецепта.

Не стоит сразу брать огромный кусок «на глаз». Для домашней засолки удобнее разделить мясо на несколько частей — так оно просолится равномернее, а готовые куски можно будет доставать постепенно.

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