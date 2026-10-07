Лукашенко созвонился с Путиным

Лукашенко созвонился с Путиным6
- 7.10.2026, 14:41
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Белорусский диктатор поздравил российского коллегу с днем рождения.
Лукашенко 7 октября провел телефонный разговор с Путиным, сообщила пресс-служба диктатора.
Два диктатора обсудили «особо актуальные темы повестки дня». Разговор по отдельным вопросам двустороннего сотрудничества и международной обстановки они договорились продолжить при встрече на полях саммита СНГ в Туркменистане. Белорусский диктатор поздравил российского коллегу с днем рождения.
Беседа состоялась накануне рабочего визита двух правителей в Туркменистан, где они примут участие в заседании Совета глав государств СНГ 8−9 октября.
Отметим, накануне через латвийско-белорусскую границу проникла группа неизвестных в масках и с оружием. Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что за инцидентом на латвийско-белорусской границе, где вооруженные люди в масках сопровождали группу из 20 человек, которая пыталась незаконно проникнуть в Евросоюз, стоит Москва.