Глава МИД Украины о провокации на латвийско-белорусской границе: За этим стоит Москва 7 7.10.2026, 11:57

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Андрей Сибига

Путин и Лукашенко продолжают все чаще испытывать безопасность Европы.

За инцидентом на латвийско-белорусской границе, где вооруженные люди в масках сопровождали группу из 20 человек, которая пыталась незаконно проникнуть в Евросоюз, стоит Москва. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Не сомневайтесь: за этим стоит Москва. Путин намеренно использует миграцию как оружие при помощи Лукашенко, чтобы дестабилизировать Европу. Это часть более широкой агрессивной стратегии. Россия и белорусский режим продолжают все чаще испытывать безопасность Европы, совершая диверсионные действия», — заявил Сибига.

Он добавил, что ответом должны стать усиление давления, укрепление границ и усиление поддержки Сил обороны Украины.

Накануне Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что на этой неделе «группа численностью не менее 20 нелегальных мигрантов в сопровождении лиц в масках попыталась незаконно пересечь государственную границу Латвии». Латвийские военные пресекли эту попытку, но сопровождавшие лица были вооружены, угрожали военнослужащим, а также активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.

Спустя несколько часов после этого инцидента в Латвию проникли люди в масках, которые повредили распределительный шкаф и похитили камеры, после чего вернулись на территорию Беларуси.

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