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В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету РФ

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  • 7.10.2026, 10:10
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В Киеве среди домов нашли неразорвавшуюся ракету РФ

Боеголовку извлекут и вывезут на полигон для уничтожения.

В Киеве в Дарницком районе среди жилых домов нашли неразорвавшуюся баллистическую ракету, которую российская армия этой ночью запустила по столице. Об этом сообщили в полиции Киева.

«В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники столичной полиции и подразделения ГСЧС. Специалисты извлекут боевую часть и впоследствии транспортируют её для дальнейшего обезвреживания в условиях полигона», – говорится в сообщении.

Как отмечается, доступ горожан к указанной территории ограничен.

«Просим не приближаться к месту проведения работ, а также в случае обнаружения других подозрительных предметов немедленно сообщать по спецлиниям 101 или 102», – обратились правоохранители к жителям.

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